Alstom, treno Pop in consegna dal 2019

(ANSA) - SAVIGLIANO (CUNEO), 26 GIU - Sarà in consegna e in servizio commerciale nel 2019 il treno Pop di Trenitalia. Il primo esemplare è stato mostrato oggi alla stampa nello stabilimento Alstom di Savigliano dove la commessa da oltre 1 miliardi di euro di Trenitalia permetterà di salvaguardare i 1.000 occupati attuali con una cinquantina di nuovi posti di lavoro. A luglio il treno inizierà a Velim, Repubblica Ceca, i primi test sui binari per l'omologazione e l'ammissione in servizio. I convogli di cui sono già programmate le consegne sono oltre cento: in Emilia Romagna, Puglia, Veneto, Sicilia, Piemonte, Liguria, Abruzzo e Marche.

"Il Pop rappresenta l'ultima generazione del treno regionale Coradia Stream, è un treno facilmente adattabile, sostenibile, tecnologico e e pensato per tutte le esigenze dei passeggeri", sottolinea Michele Viale, amministratore delegato e direttore generale di Alstom Italia e Svizzera.