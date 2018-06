Transumanza, 40 mila bovini in alpeggio

(ANSA) - CUNEO, 25 GIU - Trentamila bovini, la maggior parte di razza Piemontese, 300 margari accompagnati da famiglie e collaboratori, stanno salendo in questi giorni in oltre 350 pascoli montani sulle montagne del Cuneese.

Sono i numeri dell'alpeggio e della monticazione, fenomeno ancora ben radicato e tipico dell'arco alpino occidentale. A dare i numeri di una 'migrazione' che si ripete da centinaia di anni, è l'Arap, associazione regionale degli allevatori.

"L'anno scorso - spiega Battista Camisassa, capo area dell'Arap per la provincia di Cuneo - gli alpeggi sono stati falcidiati dalla siccità e molti dei nostri margari sono scesi già ai primi di settembre. La fresca estate 2018, pur ritardando la salita agli alpeggi per l'abbondante neve caduta, dovrebbe assicurare erba a volontà e garantire una permanenza fino all'inizio autunno". Anche nel Torinese l'alpeggio ha numeri significativi. Da un primo conteggio - spiega il capo area Arap Piero Paletto - sono saliti in quota oltre 10 mila capi bovini.