Torino: fuochi artificio S.Giovanni illegali, indaga polizia

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Ha raccolto apprezzamenti, ma anche qualche critica lo spettacolo con i droni andato in scena ieri sera a Torino al posto dei consueti fuochi d'artificio per la festa di San Giovanni. E non è mancato neppure chi, forse nostalgico della tradizione, razzi, bengala e mortaretti ha deciso di farseli in proprio. La Questura di Torino ha avviato accertamenti sugli autori dello spettacolo pirotecnico andato in scena ieri sera, al termine dello show con i droni, sul fiume Po e durato all'incirca un quarto d'ora.

"Ero a cena con alcuni amici al Monte dei Cappuccini - riferisce un testimone -. Poco dopo i droni, sono partiti i fuochi d'artificio. Ed è scattato un lungo applauso. Non saprei dire da dove sono stati sparati, forse dal fiume". (ANSA).