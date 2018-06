Prende il via Torino Estate Reale

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Con l'orchestra Klassika di San Pietroburgo apre a Torino Estate Reale, 16 concerti all'aperto fino al 15 luglio nella Piazzetta Reale. L'appuntamento rientra nelle celebrazioni dell'Anno Bilaterale Italia Russia per la promozione della lingua e della cultura russa in Italia.

Aleksandr Kantarov, fondatore dell'orchestra, dirige alcuni tra i maggiori capolavori della musica classica russa. Kantarov ha un rapporto speciale con l'Italia, dove dal 2010 ha diffuso iniziative storico-culturali che hanno portato alla nascita del festival musicale internazionale 'Impero di Tchajkovskij', di cui il concerto torinese è parte, sebbene si svolga fra Sanremo e la Costa Azzurra. Il programma prevede brani di Cajkovskij, Rimskij-Korsakov, Musorgskiy e Borodin.

Il programma completo è visibile su www.torinoestate.it. Gli allestimenti e la direzione di produzione sono curati dalla Fondazione del Teatro Regio di Torino. Il costo dei biglietti è 12 euro per la platea, 10 per la gradinata, 5 euro per i nati dal 2004.