Olimpiadi 2026: Zaia, scelta sia chiara

(ANSA) - VENEZIA, 25 GIU - Sulla scelta della candidatura italiana per le Olimpiadi invernali 2026 Luca Zaia si dice certo "che l'impegno del Governo sarà improntato alla serietà", e per questo - dice il governatore veneto sentito dall'ANSA - "chiediamo che le decisioni assunte siano chiaramente leggibili da tutti i cittadini, con parametri certi circa il rispetto dell'ambiente, il riuso, i costi, la diffusione territoriale, la location". "I prossimi giorni - aggiunge Zaia - saranno cruciali per la scelta della candidatura italiana da parte del Governo e del Coni. Sarà una decisione non facile, a fronte di tre candidature, come Milano, Torino e Cortina-Dolomiti Unesco, con tre dossier importanti e strutturati". "Ritengo che la nostra proposta - sottolinea il presidente veneto - sia rispettosa dell'ambiente, a impatto zero, diffusa sul territorio, senza cattedrali nel deserto, con il valore aggiunto delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità Unesco".