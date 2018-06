Lapo firma linea occhiali 'Laps'

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Lapo Elkann firma la sua prima collezione di occhiali, 'Laps Collection', per Italia Independent la società quotata di cui è fondatore e direttore creativo. Dodici modelli (cinque da vista e sette da sole) che si ispirano da tre "mondi aspirazionali" cari a Lapo (Laps è il modo in cui si fa chiamare dagli amici, oltre che l'acronimo della sua associazione benefica): il mondo dell'arte, dell'automobilismo, e quelle delle icone d'epoca del Made in Italy. Si va così dal modello 'Avvocato' per un guidatore gentiluomo, a Keith un occhiale dal design pulito che si connota per la forma trapezoidale del frontale.

"Con Laps collection - ha spiegato - ho voluto regalare qualcosa di mio". Gli occhiali, lanciati con una campagna di cui stesso Lapo è protagonista, sono in vendita da fine giugno.