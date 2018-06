Industriali, immagine Torino è appannata

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - "I primi dati della nostra indagine congiunturale, riferiti al terzo trimestre 2018, seppur ancora positivi, si sono raffreddati. Il rallentamento va di pari passo con un percepito periodo di opacità, innescato anche da narrazioni negative, che non giovano a nessuno. L'immagine della Città si è appannata, come l'interesse verso la nostra comunità". Lo sottolinea il presidente degli industriali di Torino, Dario Gallina.

"Esiste uno scarto consistente tra potenziale della città e delle sue forze locali - osserva - e il ruolo che oggi le viene riconosciuto. Ecco perché vogliamo lavorare per ridurre questo divario raggruppando le risorse migliori di cui disponiamo, per metterle al servizio di un nuovo ciclo di sviluppo della Città e della sua economia. Per iniziare a fare questo abbiamo lanciato la Call for ideas chiamata 'DOMANI.TO' e vogliamo tradurre idee e suggerimenti dei torinesi in progetti per la Città".

Tav, Olimpiadi e Torino Capitale della Cultura nel 2021 i sogni degli industriali torinesi.