Frana Bussoleno,fondi ripristino ci sono

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - "Siamo fiduciosi". Così Anna Maria Allasio, sindaca di Bussoleno, dopo aver incontrato il capo Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, che oggi ha effettuato un sopralluogo nel paese della Valle di Susa, dove dallo scorso 7 giugno un centinaio di persone è costretto a vivere fuori casa per una frana staccatasi dalla montagna a causa delle abbondanti piogge.

"Ci sono stati confermati i fondi per i lavori di messa in sicurezza e di ripristino - continua Allasio - Nei prossimi giorni discuteremo il piano di rientro della popolazione. Spero di poter far rientrare i cittadini in casa al più presto".