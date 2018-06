Battilana, difficile riprendere vita

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - "Ho ripreso in mano la mia vita, e ora sono più tranquilla, ma è stato un percorso lungo e faticoso. Sembra una storia infinita...". Così Ambra Battilana, la giovane modella italiana tra le prime a denunciare Harvey Weinstein per molestie sessuali, nel 2015, oggi a Torino per la presentazione di Maze, festival della Streetculture e della moda di strada di cui si svolge nei prossimi giorni la seconda edizione.

"Solo oggi - osserva la modella - è emerso che Giuseppe Cipriani copriva Weinstien ospitandolo nei suoi locali a New York. Chissà quando andranno a processo".

La 25enne torinese, famosa nel mondo, parla di una "forte solidarietà tra le vittime, soprattutto in America". "Con alcune, come Asia Argento, che mercoledì vedo a Roma prima di ripartire per New York, è nata un'amicizia forte. Ci capiamo al volo e possiamo parlare senza barriere. In America, comunque, la solidarietà femminile è più forte che in Italia - conclude - qui è un po' come se si pensasse che si può passare sopra alcune cose".