Torino: folla in centro per droni luminosi San Giovanni

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Ha fatto il tutto esaurito lo spettacolo dei droni, nel cielo di Torino, che per la prima volta ha sostituito i tradizionali fuochi d'artificio di San Giovanni, il santo patrono della città. Sono stati oltre 30 mila i torinesi accorsi in centro per lo show luminoso sopra piazza Castello. Tanti anche quelli costretti dalle rigide misure di sicurezza a tornare a casa quando i varchi, alle 22 circa, hanno iniziato a chiudere perché la piazza aveva raggiunto la massima capienza.

"Siamo soddisfatti per l'ottima partecipazione - commenta la sindaca Chiara Appendino - Oltre ad essere un bello spettacolo, per Torino si è trattato di un momento significativo: la città si conferma attenta all'innovazione, a livello europeo siamo stati i primi ad ospitare un evento di questo genere".

A un anno dai tragici fatti di piazza San Carlo i torinesi hanno anche dimostrato, con la loro partecipazione, di avere superato la paura, anche se non è mancata qualche critica. "E' una vergogna, siamo rimasti bloccati in coda e non siamo riusciti ad entrare in piazza, dove c'erano già i nostri amici", dice Marta, una giovane torinese arrabbiata con l'organizzazione e le misure di sicurezza.

Entusiasta invece Mattia Capone, 25 anni: "E' stato uno show bellissimo, una cosa che non avevo mai visto. Non solo i droni, ma tutta la serata". C'è però anche chi avrebbe preferito i classici fuochi d'artificio: "Questo spettacolo non mi ha detto proprio nulla", borbotta Maria Telore, in piazza con i figli. "I fuochi erano molto più belli - aggiunge - e per giunta si potevano vedere da tutta la città. Questa sera già da via Po non si vedeva nulla. La tradizione è la tradizione...". (ANSA).