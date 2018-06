Ritrovato corpo donna dispersa in fiume

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Dopo due settimane è stato ritrovato il corpo di Stefania Barral, la donna di 38 anni originaria di Villar Perosa (Torino) sbalzata di sella dalla moto guidata dal suo compagno, Marco Caffer, morto sul colpo sulla strada del Colle della Lombardia.

L'incidente si era verificato in territorio francese. La donna era stata per dispersa, inghiottita dalle acque del torrente in fondo alla strada, e c'erano state proteste, da parte della famiglia della donna e di rappresentanti politici, che avevano accusato le autorità francesi di avere sospeso troppo presto le ricerche.

La famiglia della donna aveva assoldato sommozzatori per intensificare le ricerche del corpo, trovando i jeans che la donna indossava il giorno dell'incidente.

I funerali di Caffer sono stati celebrati proprio oggi, a Cavour.