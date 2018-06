Fs, su Torino-Milano task force

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Una task force di Rfi è pronta a entrare in azione per "prevenire e risolvere eventuali criticità" sulla Torino-Milano, nelle ore di maggiore traffico.

E un'altra ha varato Trenitalia per sistemi di climatizzazione, funzionalità delle porte, pulizia straordinaria e controlli specifici prima della partenza. Lo spiega una nota della società in risposta alle questioni sollevate dai pendolari. "Nell'ultima settimana - spiegano le Fs - la circolazione sulla linea Milano-Torino ha registrato in più giornate, ritardi causati da anormalità impreviste e imprevedibili di differente natura, in molti casi riconducibili a motivazioni esterne al Gruppo Fs".

Il 17 giugno - ricorda Fs - è entrato in funzione il nuovo Apparato Centrale Computerizzato-Multistazione (ACC-M) "che consentirà sia l'incremento degli standard di puntualità e regolarità sulla Torino-Milano-Venezia sia il miglioramento del processo di manutenzione dell'infrastruttura e la qualità dei sistemi di informazione e comunicazione ai viaggiatori".