Truffe, 6 denunciati da Cc nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Sei persone sono state denunciate dai carabinieri, nel torinese, per truffa. Un italiano di 23 anni è stato intercettato dai militari a Ciriè mentre, alla guida della sua Alfa Romeo, ha cercato di raggirare un'automobilista con la 'truffa dello specchietto'. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati due sassi utilizzati per simulare gli incidenti e 160 euro in contanti.

Una coppia di Taranto è stata denunciata dai carabinieri di Pancalieri (Torino) per una 'truffa online'. Vendeva cellulari Samsung a 150 euro su un sito di annunci, ma, una volta ottenuto il pagamento, non spediva i telefoni. Stesso modus operandi di una 28enne di Bari che è stata denunciata dai militari di Cuorgnè per aver venduto su internet biglietti per alcuni concerti senza mai recapitarli agli acquirenti. I militari di Chieri hanno poi intercettato due torinesi di 29 e 41 anni che avevano chiesto a un artigiano 15mila euro per aiutarlo a saldare un debito con l'Agenzia dell'entrate.