Salone Libro 2019, organizzerà Regione

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - La Città di Torino fa "un passo indietro" e lascia alla Regione Piemonte l'organizzazione del Salone del Libro 2019. Sul futuro della manifestazione intervengono Gl Events, Eventi3 e P&P, le società che coordinano i fornitori della buchmesse, con una proposta che prevede l'acquisizione, con il sostegno di un partner finanziario, di tutti gli asset della Fondazione del Libro e di ripianare al 100% il passivo. La cifra sarà stabilita dal liquidatore sulla base della quantificazione del buco. "Non vogliamo impadronirci del Salone, vogliamo gestire la parte tecnico-commerciale", precisano Daniele Villa, ceo di Gl Events, Silvio Viale, ad di Eventi3 e Lorenzo Loreti, ad di P&P, in un incontro presso il Lingotto Fiere, sede consolidata del Salone. I fornitori - oltre alle tre società, 24 aziende, in tutto 70 dipendenti e 200 collaboratori - vantano dalla Fondazione per il Libro crediti intorno ai 4 milioni. L'idea è di creare una 'società benefit' su modello di quella che gestisce il Salone del Gusto.