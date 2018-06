Piazza S.Carlo: chiesto rinvio a giudizio per la sindaca Appendino

La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati nell'inchiesta su quanto accadde in Piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 quando, durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League, delle ondate di panico tra la folla provocarono oltre 1500 feriti e la morte di una donna. Si procede per i reati di disastro lesioni e omicidio colposo.

L'indagine riguarda le modalità con cui fu organizzato e gestito l'evento di piazza. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda fra gli altri anche l'ex Capo di Gabinetto della sindaca, Paolo Giordana, e l'allora questore Angelo Sanna. La tesi della procura, confortata da una consulenza tecnica dell'architetto Mauro Esposito, è che la serata in piazza non fu organizzata in maniera ottimale e che avrebbe dovuto essere annullata. A scatenare il caos, secondo un'indagine parallela svolta dalla polizia, fu un gruppo di giovanissimi scippatori che spruzzano dello spray al peperoncino tra la gente. Contro di loro, per il momento, si procede separatamente.