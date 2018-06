Due morti in torrenti di montagna

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Due vittime per cadute nei torrenti di montagna, oggi in Piemonte. Un diciottenne è morto a Scareno, frazione del comune di Aurano, nel Verbano: stava andando a pescare, in compagnia di un amico. In Valsessera è morto un insegnante di educazione fisica di 62 anni, Bernardino Fraire, di Vigliano (Biella. Era in compagnia della moglie e stava percorrendo il sentiero dell'Artignaga, nell'oasi Zegna, diretto verso la Casa del Pescatore.