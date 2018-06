Panceri torna con 'Pelle d'oca e lividi'

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Grande ritorno per Gatto Panceri, che presenta a Torino, al '#Parco Dora Live' il 23 giugno alle 20.30, il nuovo album 'Pelle d'oca e lividi', con un firmacopie e un minilive gratuito.

Il disco è prodotto dall'etichetta 'Hit Rainbow' di Roby Facchinetti, voce e anima dei Pooh, che, su Facebook, ha spiegato: "Personalmente ho deciso di produrre il suo ritorno perché credo che un artista che ha detto tanto e bene come lui, non possa che meritare di avere ancora spazi, per dimostrare quanto è rimasta vitale la sua musica. Gatto ha molte cose ancora da dire, e questo album lo dimostra".

Panceri, 45 milioni di copie vendute come autore per Mina, Bocelli, Giorgia e molti altri, ha debuttato al 57° posto nella classifica Top Album della F.I.M.I, e al primo posto su iTunes Rock.