Danobat apre stabilimento alessandrino

(ANSA) - BISTAGNO (ALESSANDRIA), 21 GIU - Danobat (macchine utensili) rafforza la propria presenza a livello internazionale con l'apertura in Italia - a Bistagno, in provincia di Alessandria - di una nuova realtà industriale, frutto dell'alleanza con Alberto Tacchella, uno stabilimento di 2.500 metri quadri All'inaugurazione, oltre al prefetto Romilda Tafuri, Xabier Alzaga, direttore generale Gruppo Danobat; Ainhoa Aizpuru, ministro per l'Innovazione del Gipuzkoa Provincial Council; Arantxa Tapia, consigliere del Governo Basco per lo Sviluppo economico e Infrastrutture. In rappresentanza della Regione Piemonte l'assessora Giuseppina De Santis e il consigliere Valter Ottria.

"Il nostro sforzo - spiega Alzaga - è indirizzato a ricercare nuove opportunità di vendita così come a supportare la nostra clientela attuale e futura con un servizio di assistenza tecnica post-vendita altamente qualificato. Questa realtà permetterà alla compagnia basca di disporre in Italia di uno spazio simile al Centro di Eccellenza di Elgoibar.