Al via Vignale Monferrato Festival

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Da domani al 21 luglio 2018 torna Vignale Monferrato Festival, a cura di Piemonte dal Vivo, con la nuova direzione di Matteo Negrin e con la collaborazione di Torinodanza - Teatro Stabile di Torino. Il Festival, che raccoglie la tradizione trentennale del Festival di Vignale, tra i primi festival italiani di danza fuori città, è promosso dal Mibact, dalla Regione Piemonte, Comune di Vignale Monferrato, Comune di Moncalvo, Comune di Casale Monferrato e di Orsolina28.

Su un palcoscenico a cielo aperto, decretato Patrimonio Unesco, sono in programma cinque fine settimana dedicati alla danza declinata in varie forme e generi, dal contemporaneo al neoclassico, dal ballo popolare all'internazionale e al circo. "Un Festival che vuole parlare alle persone - dice Negrin - valorizzando una zona ormai meta abituale di chi ama il teatro e la danza. Tra gli artisti in cartellone Aterballetto, Drew Jacoby, Claudia Marsicaro, Hifesh Shechter Company, Teatro tascabile di Bergamo. Previste navette da Torino.