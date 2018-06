Saitta,no chiusure ospedali alessandrini

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 GIU - "Smentisco fermamente che la Giunta regionale abbia allo studio ipotesi di chiusura per gli ospedali di Acqui, Tortona e Novi o di trasformazione per quelli di Casale e Ovada. Nessuno di questi provvedimenti è contenuto nel Piano di edilizia sanitaria che la Regione ha approvato e nessun atto è previsto per il futuro in tal senso". Lo precisa l'assessore alla Sanità Antonio Saitta "in merito alle polemiche collegate allo studio effettuato dall'Ires sui presidi sanitari della provincia" sul quale era intervenuto il Movimento Nazionale per la Sovranità.

"Il documento è stato consegnato nei giorni scorsi al Consiglio regionale: dal lavoro dell'Ires emerge chiaramente come l'ipotesi formulata dagli stessi ricercatori, che comporterebbe la dismissione di alcuni ospedali della provincia, sia considerata gravosa e dunque non praticabile. Spiace constatare ancora una volta il tentativo di creare un allarmismo ingiustificato che finisce per arrecare danni alla stessa sanità pubblica", conclude Saitta.