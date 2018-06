Nuova area archeologica a Torino

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - In occasione della festa patronale di San Giovanni, il 24 giugno, viene restituito ai torinesi un pezzo del sottosuolo e di storia della loro città, l'Area archeologica della Cittadella, venuta alla luce durante i lavori per la realizzazione del parcheggio interrato 'Galileo Ferraris' Il progetto di recupero del 'Rivellino degli invalidi' - così si chiama la porzione di fortificazioni recuperata - e di un pezzo della galleria che collegava la polveriera e la cittadella, è stato curato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, su intervento della Società 'Parcheggio Galileo Ferraris srl'. L'assessora alla Cultura del Comune, Francesca Leon, ha spiegato come si tratti di "un tassello del futuro polo museale della Cittadella, dopo la recente riapertura del Mastio. Un percorso coraggioso importante, a 7 metri sotto terra, che verrà onorato dal successo di pubblico, oggi sempre più curioso e alla ricerca delle proprie radici. Qui c'è la storia".