Monferrato on stage in 12 Comuni Asti

(ANSA) - ASTI, 20 GIU - Dodici palchi in altrettanti piccoli Comuni dell'Astigiano per dodici serate di musica e vino. Si chiama 'Monferrato on stage' la terza edizione della rassegna che torna ad animare le serate estive del Monferrato dal 1/o luglio al 25 agosto e che è stata presentata oggi a Torino al Circolo dei Lettori. Il via domenica 1/o luglio, con un programma di concerti tutti gratuiti e degustazioni finali, da Passerano Marmorito (1/o luglio), Baldichieri d'Asti (7), Cocconato (13), Cantarana (14), Callianetto (21), Aramengo (22), Piea (4 agosto), Roatto (5 agosto), Castagnole Monferrato (10 agosto), Tonco (12 agosto), Ferrere (23) e Valfenera (25). "Barbera e Vermouth sono i degni contraltari della musica - ha detto l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero - e ricordano che il Monferrato è una terra ricca di storia, cultura, paesaggi vitivinicoli eccezionali".