Maturità, dopo tema spauracchio Platone

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Lorenzo, Rodolfo e subito dopo Francesca, della 3B. Sono loro i primi maturandi del D'Azeglio a varcare la soglia dello storico liceo classico torinese al termine della prima prova d'esame. Sono sorridenti e soddisfatti anche se Lorenzo non vuol dire "almeno per scaramanzia, di essere tranquillo. Ma non dovrebbero esserci problemi - si concede di dire - un inizio direi incoraggiante".

Argomenti piuttosto attesi per i tre studenti che hanno scelto, rispettivamente, l'articolo di giornale storico politico sul tema delle masse, inserendoci anche Tacito, la traccia sulla Costituzione e il razzismo, e l'ambito socio economico per Francesca che ha parlato della creatività in ambito industriale.

"Alcune tracce non me le aspettavo - confessa - soprattutto quella sulla bioetica". Ora, fuori da scuola, si fanno i conti sui punteggi, si pensa agli argomenti da ripassare e soprattutto di fanno previsioni e scongiuri per la versione di domani.

"Speriamo non Platone o Senofonte", concordano i maturandi del D'Azeglio.