Juve: Emre Can, domani viste e firma

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - E' finalmente arrivato il giorno delle visite mediche di Emre Can, prossimo alla firma con la Juventus. Il centrocampista tedesco è atteso domani al J Medical prima di sottoscrivere il contratto pluriennale con il club bianconero. Operazione a parametro zero per la Juventus, che si assicura 24enne in uscita dal Liverpool.