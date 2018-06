Imputato Solvay, fatti 11 risanamenti

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - "Un incubo che dura da dieci anni".

Così Giorgio Carimati, tecnico ambientale della Solvay, nell'aula della Corte d'Assise d'Appello di Torino ha definito il processo per l'inquinamento delle falde acquifere al polo chimico di Spinetta Marengo (Alessandria), che lo vede imputato insieme ad altri sei dirigenti. Il pg Marina Nuccio ha già chiesto condanne tra i 15 e i 17 anni di reclusione. Oggi Carimati in una dichiarazione spontanea ha respinto ogni accusa e, in particolare, quella di avere tenuta nascosta la situazione agli organi pubblici di controllo. "Lo dimostrano - ha detto - i documenti e le stesse intercettazioni telefoniche"'. Sarebbero stati invece gli enti, secondo quanto si ricava dal'intervento di Carimati, ad essere "responsabili di ritardi". Il tecnico ha fatto presente che Solvay ha "impiantato 248 piezometri, realizzando 740 sondaggi, oltre 12000 campionamenti di terreni e 11 interventi di risanamento del sito. Sono stati spesi 29 milioni e altri 28 se ne spenderanno da qui al 2029".