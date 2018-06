Pfm parte con l'Emotional Tattoos Tour

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - PFM - Premiata Forneria Marconi, dopo l'intenso tour mondiale dal Giappone alle Americhe passando per il Regno Unito, è pronta a ripartire con le tappe estive dell'Emotional Tattoos Tour, che porteranno la band in tutta Italia, partendo giovedì 21 giugno da Grugliasco (TO) GRUVILLAGE. Durante i concerti, oltre a ripercorrere i più grandi successi del suo repertorio, presenterà al pubblico anche brani tratti dal nuovo album Emotional Tattoos (uscito in tutto il mondo il 27 ottobre, per InsideOutMusic/SonyMusic a 14 anni di distanza dall'ultimo album di inediti). PFM ha anche conquistato 2 nomination nelle categorie "Miglior artista dell'anno" e "Miglior video" ("The Lesson"), ai Prog Music Award Uk.

La band inoltre è stata invitata, per la terza volta, a salire a bordo della Cruise to The Edge (CTTE) che partirà a febbraio da Miami. PFM è l'unico artista italiano che parteciperà all'evento insieme alle più grandi prog band del mondo, capitanate degli Yes.