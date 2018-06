La natura morta spagnola a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Arriva a Torino, dal 20 giugno al 30 settembre, alla Galleria Sabauda e nelle Sale Palatine all'interno dei Musei Reali, dal Bozar-Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, una spettacolare mostra sulla 'natura morta spagnola da Sanchez Cotan a Goya' dal titolo 'Il silenzio sulla tela'.

Un omaggio alla pittura spagnola in 44 opere, dal 1500 al 1700, di cui 9 dalla Galleria Sabauda, in dialogo tra loro.

Intorno alle prove di grandi artisti come Sánchez Cotán, Juan de Zurbarán, Meléndez e Goya, la mostra traccia il percorso di sviluppo della pittura di nature morte su due secoli di produzione. Dal 'silenzio' delle tele del Seicento, con l'indagine accurata e preziosa degli oggetti della vita quotidiana e della natura, attraverso trionfanti composizioni barocche, ricche di decorazioni floreali e simboli, si arriva all'età delle accademie e alla consacrazione del genere attraverso canoni artistici. La mostra è curata da Angel Aterido, docente all'Università di Madrid e sostenuta da Intesa Sanpaolo.