Gmm compra australiana Techni Waterjet

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Il gruppo Gmm, leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine fresatrici e lucidatrici per marmo, granito e materiali sintetici, con sede a Gravellona Toce (Vco) ha acquisito l'australiana Techni Waterjet, specializzata in macchine per il taglio ad acqua, con una tecnologia innovativa nel settori del metallo, stone e vetro.

Gmm è controllata dalla società di private equity Consilium.

Nel 2017 il fatturato del gruppo è stato di 45 milioni di euro (+9% rispetto al 2016) di cui l'85% è rappresentato dalla quota export in oltre 75 Paesi. Techni Waterjet ha realizzato nell'anno fiscale 2018 (chiuso a giugno) un fatturato di 28 mln di dollari australiani (pari a 18 mln di euro).

"L'acquisizione - afferma Corrado Franzi, fondatore e ad del gruppo GMM - rafforza il nostro posizionamento nel mercato dello stone grazie a un prodotto unico, innovativo e ad altissimo valore aggiunto. Con questa acquisizione ci avviciniamo al target di 100 mln di euro di ricavi consolidati entro il 2020".