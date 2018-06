Si ribalta con l'auto, grave valdostano

(ANSA) - IVREA (TORINO), 18 GIU - Un automobilista di 48 anni residente a Cogne è stato ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle cinque, sull'autostrada A5 Torino-Aosta.

Lo schianto si è verificato tra gli svincoli di San Giorgio e Scarmagno, in direzione Aosta. L'uomo era al volante di una Suzuki Ignis che, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale di Torino. L'autostrada, in direzione Aosta, è rimasta chiusa per circa due ore con uscita obbligata a San Giorgio.