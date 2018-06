'Era domani' apre 'Un'estate al Cinema'

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - L'anteprima del documentario 'Era domani' di Alexandra D'Onofrio, frutto di un lungo lavoro partecipato con tre giovani egiziani migranti preceduto da un incontro con Luisa Mondo, il medico che ha denunciato l'irruzione dei gendarmi francesi alla stazione di Bardonecchia lo scorso 30 marzo, apre domani al Centro Studi Sereno Regis la sesta edizione di 'Un'estate al cinema', realizzata dall'Associazione Museo nazionale del Cinema.

Quest'anno il cartellone comprende, da domani al 2 agosto, in 11 location diverse del Piemonte, 30 appuntamenti tra proiezioni di lungometraggi, documentari e cortometraggi di cui oltre la metà prodotti e distribuiti in forma indipendente, incontri a tema, presentazioni di libri e di progetti speciali Tra i luoghi coinvolti vi sono, oltre al Centro Studi Sereno Regis, la Casa nel Parco di Mirafiori, la Casa del Quartiere di San Salvario, Cascina Roccafranca, il Centro Diurno Momenti Familiari, varie location in Alta Valle di Susa e il Castello di Roddi nel cuneese.