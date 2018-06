Un disperso e danni, simulato nubifragio

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Un violento nubifragio, gli argini del torrente Veglia sorvegliati speciali, una casa parzialmente distrutta e un cercatore di fughi disperso. E' lo scenario simulato dall'esercitazione della Protezione Civile, in collaborazione con l'Esercito, nell'ex deposito munizioni di Salmur, nel Cuneese. Le ricognizioni sono state affidate ai droni, dotati di telecamere e termo camere, le immagini trasmesse in tempo reale alla sala operativa per decidere le azioni migliori da intraprendere.

I mezzi aerei e il personale piloti sono stati forniti da Eurodrone, azienda specializzata in progettazione e costruzione di droni professionali, che ha progettato il modello di ricerca con l'Università di Genova.

All'esercitazione hanno partecipato il primo Reggimento Artiglieria da montagna e il 32esimo Reggimento Genio Guastatori. Presente anche la Croce Rossa.