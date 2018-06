Boom venite agricoltori sisma a Torino

(ANSA) - MACERATA, 17 GIU - Tornano a casa con i furgoni vuoti gli agricoltori di Macerata di Campagna Amica invitati in questi giorni al Villaggio Coldiretti nei Giardini Reali di Torino. Hanno partecipato sette aziende terremotate del Maceratese con prodotti Made in Marche da far provare ai turisti italiani e stranieri. Fagioli, formaggi, olio extravergine di oliva, vino di visciole e dolci alla visciola, vino cotto, confetture, zafferano, ortaggi, frutta fresca e sciroppata. Una vasta scelta all'insegna del gusto e del chilometro zero. "Siamo davvero soddisfatti - commenta il presidente di Coldiretti Macerata Francesco Fucili - perché gli affari sono andati molto bene. Bella anche l'iniziativa della "spesa sospesa" con la gente che ha lasciato qualche euro in cassetta e gli agricoltori che hanno preparato pacchi alimentari per donarli ai poveri".

"C'è stata una grande affluenza nel segno della solidarietà - secondo Tommaso Di Sante di Coldiretti Marche - abbiamo messo in luce la qualità dei prodotti del territorio marchigiano".