Bersaglieri, 182/o fondazione corpo

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Bersaglieri in festa, a Torino, per il 182esimo anniversario della fondazione del Corpo. Oggi pomeriggio una corona di allora è stata deposta al monumento al fondatore, generale Alessandro Lamarmora, nell'omonima piazzetta del centro. La cerimonia, a cui è seguita la sfilata dei fanti piumati fino ai Giardini Reali, ha segnato il gemellaggio con i gruppi storici di Torino, Alsazia, Alta Savoia e Provenza.

Dopo gli interventi del presidente regionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, Guido Galavotti, del presidente della sezione bersaglieri di Torino, generale Umberto Mangia, e del colonnello Mauro Sidoni, bersagliere in servizio alla Scuola di Applicazione d'Arma, la festa si è spostata nel Villaggio della Coldiretti, dove è in programma il concerto delle fanfare di Torino e di Nichelino.