Tenta sedare lite detenuti,agente ferito

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - Un assistente capo di polizia penitenziaria è rimasto ferito nel carcere delle Vallette, a Torino, mentre tentava di sedare una lite fra due detenuti.

L'agente è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria, dove gli è stata diagnosticata la frattura di una costola; la prognosi è di venti giorni.

Ad accapigliarsi un italiano di 45 anni e un extracomunitario ventunenne, rinchiusi in una sezione a "regime attenuato".

L'agente è stato scagliato con violenza contro un muro.

"Siamo stufi di prendere botte per le inettitudini della politica", commenta Leo Beneduci, segretario generale del sindacato autonomo Osapp. "Il Ministro Bonafede e il Sottosegretario Ferraresi dimostrino di essere diversi e migliori del ministro Orlando e dei vecchi Sottosegretari alla Giustizia. Diversamente, come sindacato, daremo vita a una serie di iniziative tali da comportare l'assoluto blocco del sistema penitenziario italiano e richiedere l'intervento della Comunità Europea".