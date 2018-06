Tenta rapine hotel lusso Torino, preso

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - Ha tentato due rapine in altrettanti alberghi di lusso a Torino in piena notte ed è stato arrestato dalla polizia. L'autore è un italiano di 40 anni già conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio.

Il primo colpo è stato tentato al Majestic di corso Vittorio Emanuele. L'uomo, a volto coperto, ha affrontato il concierge con una siringa insanguinata pretendendo i soldi della cassa.

L'arrivo di altri dipendenti lo ha convinto a fuggire.

Gli agenti della volante del Commissariato centro, intervenuti sul posto dopo la segnalazione dell'hotel, hanno intuito che il rapinatore avrebbe potuto prendere iniziative analoghe e hanno cominciato a perlustrare le zone vicine ad altri alberghi. In effetti lo hanno notato fuggire al Sitea, in via Carlo Alberto, da dove era appena scappato: il portiere, per spaventarlo, aveva gridato a un collega di "passargli la pistola".

Gli agenti hanno raggiunto e arrestato il rapinatore dopo un movimentato inseguimento a piedi.