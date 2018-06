In 1.800 a cena benefica ad Alessandria

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - Numeri record per la cena benefica di questa sera 'Un fiume di sorrisi in Cittadella' organizzata dall'associazione 'Un sorriso per loro'. "Hanno aderito oltre 1.800 persone - spiega il promotore Marcello Canestri - che vengono servite da 200 volontari. Solidarietà e voglia di esserci è il mix vincente con cui Alessandria ha risposto al nostro appello per questa ottava edizione".

Ancora da stabilire l'incasso della serata, "che mi auguro il più alto possibile - dice Canestri - destinato a sostenere le attività dell'ambulatorio dell'ospedale infantile che da anni, unico in Italia, cura gratuitamente diverse patologie tra cui la labiopalatoschisi attraverso la collaborazione di numerosi volontari. Si tratta di un personale sanitario molto generoso, tra medici e infermieri, che con altrettanta generosità si è dato da fare per la riuscita dell'evento".