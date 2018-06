Torino, Moretti rinnova per un anno

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - In attesa dei primi nuovi acquisti, il Torino riparte dalle proprie certezze: Emiliano Moretti ha rinnovato il contratto che lo lega al club granata per un altro anno. Per l'estremo difensore, che ha appena compiuto 37 anni, la prossima sarà la sesta stagione al Toro. Una buona notizia per i tifosi del club, che hanno eletto il giocatore tra i loro beniamini, e per mister Mazzarri, che potrà contare sul contributo del 'senatore' anche nello spogliatoio.