Rbn dedica serie al Piemonte

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Il network Rbn Russian Broadcasting Network sta girando in Piemonte una serie di 22 episodi, di venti minuti ciascuna, dedicata al territorio regionale.

Le riprese si sono svolte tra l'area dei laghi del Verbano-Cusio-Ossola, Torino e provincia, in particolare, ma anche a Novara, Ghemme, Verbania, Stresa, ai Sacri Monti di Orta e Varallo, alle isole Borromee e all'isola di San Giulio. E ancora a Avigliana, Superga e alla Sacra di San Michele. Altre riprese si terranno in autunno in altri luoghi.

"Un'occasione per far conoscere il territorio sull'ampio mercato russo sul quale lavoriamo da tempo per promuovere le nostre eccellenze - dichiara Antonella Parigi, assessora regionale al Turismo - un modo per affiancare la promozione turistica tradizionale e quella offerta dalle produzioni audiovisive, grazie anche alla collaborazione con le Atl e Film Commission Torino Piemonte".

I programmi saranno diffusi sui canali del gruppo, in lingua russa, in 186 Paesi nel mondo.