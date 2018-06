Nel Torinese manifesti contro legge 194

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Un feto di 3 mesi con il numero di "bambini soppressi nel grembo materno in 40 anni di legge 194" e la scritta "mamma accoglimi! Anche io ho diritto di vivere". È uno dei manifesti anti aborto comparsi oggi a Chivasso in via Torino e firmati Movimento per la Vita e Centro di Aiuto alla Vita della cittadina piemontese.

"Apprendo di questo nuovo manifesto - commenta l'assessora regionale alle Pari Opportunità Monica Cerutti, a margine del forum del centrosinistra - che mette in discussione il diritto all'autodeterminazione stabilito dalla legge 194. Crediamo non sia il caso di far finta di niente perché purtroppo stiamo assistendo in generale a una involuzione culturale sul fronte dei diritti che tocca tutti gli ambiti sensibili".

Per l'assessora "l'attenzione alle differenze è anche attenzione ai diritti che le donne hanno conquistato negli anni e che non vorremmo fossero messi in discussione da questo arretramento culturale". Condanna i manifesti anche la Cgil di Torino.