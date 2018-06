Frana sul Monviso,stop sentiero Vallanta

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 15 GIU - Una frana ha reso inagibile un centinaio di metri del sentiero che conduce al rifugio Vallanta, uno dei più noti e frequentati alle pendici del Monviso, in valle Varaita, nel Cuneese.

Il personale dell'ente parco Monviso si sta occupando, in collaborazione con il Comune di Pontechianale e il servizio tecnico regionale, del ripristino della piena sicurezza sul sentiero principale, reso pericoloso e inagibile.

Il sentiero, oltre che dagli escursionisti, è utilizzato dai margari per il pascolo in alpeggio. Il transito lungo questo percorso è comunque assicurato con un tratto provvisorio di sentiero, che aggira la frana causata con ogni probabilità dalle abbondanti piogge delle ultime settimane.