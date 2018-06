Fiamme Sacra: perito,cantiere causa rogo

(ANSA) - TORINO, 15 JUN - Un innesco legato in qualche modo alla presenza di un cantiere è l'unica ipotesi plausibile in merito all'origine dell'incendio che lo scorso 24 gennaio ha danneggiato la Sacra di San Michele, in valle di Susa. E' quanto ha affermato, secondo le prime informazioni, il perito nominato dal tribunale nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Torino.

Nel procedimento, coordinato dal pubblico ministero Vincenzo Pacileo, è indagato l'operaio che si stava occupando dell'impermeabilizzazione del tetto. Il perito non ha trovato anomalie nell'esecuzione del lavoro: ora però tocca ai magistrati stabilire se l'intervento (la colatura di catrame con il fuoco di un cannello) è stato pertinente o meno.

L'incendio, secondo i rilevamenti dello specialista, è rimasto latente per 3 ore.