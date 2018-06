Chiamparino,centrosinistra torni vincere

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - "Dobbiamo cominciare un lavoro con l'obiettivo, che ritengo praticabile, di tornare a vincere". A dirlo il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino in apertura del forum del centrosinistra in vista delle elezioni regionali del prossimo anno.

Per Chiamparino bisogna "costruire squadra e candidature per vincere non per gestire la sconfitta. Oggi è l'avvio, non la chiusura, di un lavoro - sottolinea - che credo per fine estate possa trovare un punto di verifica e decisione". Il presidente del Piemonte invita ad "avere l'orgoglio del lavoro fatto e a non dimenticare che siamo l'unica regione del nord ancora governata dal centrosinistra. A noi dico superiamo questa rassegnata litigiosità che a livello nazionale rischia di minare il dare forza al Pd". "Quando sono due anni in cui le sconfitte prevalgono sulle vittorie - conclude - per cercare seriamente di vincere dobbiamo capire bene quali segnali di discontinuità e cambiamento bisogna dare che non possono essere solo il vaffa di Grillo".