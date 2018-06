Appendino riceve Salvini in Comune

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha raggiunto Torino dove, prima di visitare il villaggio Coldiretti allestito nei Giardini Reali e nella centrale piazza Castello, è stato ricevuto in Comune dalla sindaca Chiara Appendino.

Nel pomeriggio Salvini sarà anche a Orbassano e, in serata, a Ivrea, gli unici due comuni sopra i 15 mila abitanti al voto che il 24 giugno andranno al ballottaggio.

"L'incontro con la sindaca Appendino è andato bene: abbiamo parlato dei problemi e delle bellezze della città, di cosa si può fare in più per aiutare i torinesi", commenta il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Avete un questore in gamba e un prefetto in gamba - aggiunge Salvini -. Sulla situazione ordine pubblico, Rom, spaccio sono a totale disposizione. Vedremo di aiutare".