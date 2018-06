Recuperato capriolo in Valle di Susa

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Un cucciolo di capriolo è stato recuperato dagli esperti del Servizio di Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino, che ha così rilanciato lo slogan 'Se vuoi aiutarlo non toccarlo!'.

L'animale, ritrovato nel Comune di San Didero, in Valle di Susa, è stato avvinato, tranquillizzato e restituito alla mamma.

In un primo momento, i veterinari e gli addetti al servizio lo hanno portato e accovacciato in un prato limitrofo attendendo il ritorno della madre, arrivata dopo poco tempo.

"Il capriolo - ha spiegato Marco Marocco, vicesindaco metropolitano con delega alla tutela - era semplicemente troppo giovane per farcela da solo. Dall'inizio di quest'anno sono già 15 i caprioli sottratti dai genitori naturali a seguito di un presunto abbandono, evento praticamente impossibile. Chi li trova lo segnali al Servizio Tutela!".