I piscina con i pirahna a Zoom Torino

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - A Zoom Torino da quest'anno si può provare l'ebbrezza di nuotare con i pirahna erbivori, i pacu e i ciclidi, pesci tropicali coloratissimi, in uno spazio d'acqua che riproduce il paesaggio del lago africano Malawi. Il bioparco sabato 16 giugno riapre le porte dei suoi siti acquatici: il Malawi Beach, habitat ad alto tasso esperienziale inaugurato lo scorso giugno e mirato a riprodurre fedelmente il Lago Malawi, simbolo di biodiversità e patrimonio Unesco; e Bolder Beach che riproduce invece la famosa baia Boulders Beach, tra le più popolari della Penisola del Capo in Sudafrica.

Nuotare con i pirahna - spiegano i veterinari e gli esperti di Zoom - è un'esperienza fortemente adrenalinica, ma in totale sicurezza in quanto si tratta di pesci erbivori. La prima del suo genere possibile in un parco europeo. Nella Malawi Beach si può avvicinare pesci tropicali molto spettacolari, anche mentre mangiano, e avere una visione subacquea di due ippopotami, Lisa e Ze Maria.