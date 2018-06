Edision, a Torino Officine innovazione

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Innovazione, ricerca e sviluppo per rispondere alle nuove sfide del settore energetico e della sostenibilità, con un occhio di riguardo per mobilità elettrica e smart cities. È l'obiettivo delle Officine Edison inaugurate oggi all'Energy Center di Torino, la 'cittadella' dell'energia che vede insieme Politecnico, Comune di Torino, Regione Piemonte, Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo per sostenere ricerca e creazione di sinergie nel settore.

Officine Edison punta a creare servizi innovativi di efficienza e risparmio energetico e si pone come polo di divulgazione e formazione.

"Torino e il Piemonte - sottolinea l'ad di Edison Marc Benayoun - sono un modello di sostenibilità e innovazione.

L'Energy Center è ideale per rafforzare i rapporti di Edison con l'ecosistema del territorio. La nostra presenza qui dà un senso concreto alla transizione energetica verso un mondo sempre più sostenibile".