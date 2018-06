Auto: Fiva in Italia, sarà a Torino

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Torino diventa capitale del motorismo storico. La Fiva, Federation Internationale des Vehicules Anciens, trasferirà la sede da Bruxelles al capoluogo piemontese. Avrà sede nella prestigiosa Villa Rey, che già ospita l'Asi, l'Automotoclub Storico Italiano. L'accordo è stato firmato oggi, in Comune, dal presidente dell'Asi, Maurizio Speziali, e dal presidente Fiva, Patrick Rollet. A fare gli onori di casa il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Enzo Lavolta.

"L'arrivo della Fiva nei nostri uffici ci riempie d'orgoglio - commenta Speziali - e conferma il ruolo di Torino come capitale italiana della tecnologia e del design automobilistico e, ora, del motorismo storico". Rollet ha ricordato che il settore occupa nel mondo 150 mila lavoratori. "Non vedo l'ora che questa collaborazione entri nel vivo - dice -, sono certo porterà grandi risultati alla Fiva e a Torino".

Fondata nel 1966, Fiva rappresenta 1,5 milioni di appassionati di veicoli storici. L'Asi è il suo rappresentante in Italia.