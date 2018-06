Toro, scherzo social Ansaldi-Iago Falque

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Uno scherzo tra compagni di squadra, via Instagram, spaventa i tifosi del Torino.

Protagonisti l'attaccante spagnolo, Iago Falque, e il laterale argentino Christian Ansaldi. Pare che i due si punzecchino da giorni sui social, ma questa volta le battute hanno messo in allarme il popolo granata, che ora teme di perdere il miglior realizzatore dell'ultima stagione. "Come ti piace vendere fumo fratello - ha scritto l'argentino, impegnato ai Mondiali con la sua nazionale, commentando una foto in cui Iago si allena -. Se penso che non ci vedremo più... La gente non sa che sei stato venduto. Però io lo so e anche Tomas Rincon lo sa, ci mancherai fratello". Il tam tam tra i tifosi è stato immediato e tanti hanno chiesto all'attaccante di restare. Realtà o fantasia, le squadre interessate al giocatore sono diverse. Sembra però difficile che il Toro si privi di uno dei suoi migliori giocatori.