Juve: Allegri "Dobbiamo migliorarci"

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - "Adesso godiamoci le vacanze, poi ripartiamo concentrati per un'altra grande stagione.

L'obiettivo, come sempre, è arrivare a marzo in tutte le competizioni. Abbiamo un ottavo scudetto consecutivo da vincere, e c'è da fare bene in Coppa Italia e Champions League". E' un Massimiliano Allegri già carico per la prossima stagione quello intervistato da Juventus Tv, a margine dell'annuale Camp da lui organizzato a Livorno. "Dobbiamo alzare l'asticella, migliorare continuamente noi stessi. D'altra parte, per vincere lo scudetto e per fare bene in Coppa Italia dovremo affrontare avversari che sono sempre più agguerriti, come il Napoli, che ha fatto tornare Ancelotti in Italia, la Roma, la Lazio, l'Inter e il Milan. E anche in Europa il livello è cresciuto". A proposito di Europa, per il tecnico "la Champions non è e non deve essere un'ossessione. Però anche la prossima stagione vogliamo andare in fondo, un passo alla volta, facendo il meglio possibile".