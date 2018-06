Italiaonline, incontro al ministero

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Oltre 300 lavoratori di Italiaonline, arrivati da tutta Italia, manifestano a Roma davanti al ministero del Lavoro dove è previsto l'incontro con azienda e sindacati. "Diciamo no a licenziamenti e trasferimenti. Chiediamo che anche per Italiaonline siano previsti contratti di solidarietà e i pre pensionamenti come nell'accordo raggiunto con Telecom", spiega Sonia Doronzo, Rsu Slc Cgil di Torino.

Oggi i lavoratori di Italiaonline scioperano otto ore. Un presidio è in corso anche a Torino davanti alla Prefettura.